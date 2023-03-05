الحكومة اليابانية تعتمد مشروع قانون لتعزيز استخدام المنازل الشاغرة

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طوكيو - (جيجي برس) -- تبنت الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة مشروع قانون لتعزيز استخدام المنازل غير المأهولة.

يسمح مشروع القانون الخاص بمراجعة قانون الإجراءات الخاصة ذات الصلة للحكومات البلدية بتحديد مناطق لتعزيز استخدام المنازل الشاغرة بشكل رئيسي في مراكز المدن والأماكن السياحية. في مثل هذه المناطق، سيتم تخفيف اللوائح لتسهيل تغيير استخدام قطع الأراضي التي تستضيف منازل غير مأهولة وإعادة بنائها.

في المناطق المخصصة حصريًا للمساكن منخفضة الارتفاع حيث يتم تقييد استخدام الأراضي بشكل صارم لضمان بيئة معيشية جيدة، على سبيل المثال، يمكن تحويل المنازل الشاغرة إلى متاجر مثل المقاهي.

في مناطق تسهيل استخدام المنازل الشاغرة، سيتم تخفيف القاعدة التي تحظر بشكل أساسي إنشاء المباني على طول الطرق التي يقل عرضها عن 4 أمتار، مع إدخال إجراء خاص للسماح بإعادة بناء وتجديد المنازل الشاغرة التي تواجه مثل هذه الطرق على شرط أن يتم اتخاذ خطوات السلامة.

كما يتضمن مشروع القانون إجراءات لمنع زيادة المساكن الخالية. من بينها، سيتم إنشاء نظام للبلديات لتعيين المنازل الشاغرة التي يمكن أن تؤثر على الحي إذا تركت دون رقابة كممتلكات تدار بشكل غير صحيح. سيتم استبعاد المنازل التي صدرت بشأنها توصيات بالإزالة أو الإصلاح من قائمة العقارات المؤهلة لتخفيض ضريبة الأصول الثابتة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)