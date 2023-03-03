الحكومة اليابانية توافق على مشروع قانون لمراقبة لأشخاص المفرج عنهم بكفالة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- وافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة على تشريع لتمكين استخدام أجهزة مراقبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من أجل منع الأفراد المتهمين من الفرار من اليابان أثناء الإفراج عنهم بكفالة.

تم وضع التشريع لمراجعة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن هرب كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، من اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما كان مُفرجًا عنه بكفالة في انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي.

بعد المراجعة، ستكون المحاكم قادرة على إصدار أمر للمتهمين الذين يحكم عليهم بمخاطر الفرار بارتداء أجهزة GPS قبل الإفراج عنهم بكفالة.

إذا اكتشف جهاز GPS دخول المدعى عليه إلى مناطق محظورة محددة، مثل المطارات، دون إذن أو تمت إزالته من المدعى عليه، فسيُسمح للمدعين العامين وضباط الشرطة بتحديد موقع المدعى عليه واحتجاز الشخص.

وسيعاقب هؤلاء المدعى عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)