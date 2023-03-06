رئيس الوزراء الياباني يسعى إلى اتخاذ تدابير إضافية للتعامل مع ارتفاع الأسعار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة تعليمات للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، كوميتو، للنظر في اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق باستخدام الأموال الاحتياطية للحكومة، دعا كيشيدا الطرفين إلى التوصل إلى نتيجة بحلول 17 مارس/ آذار. وستأتي الإجراءات الجديدة على رأس الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة التي تم وضعها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تتضمن دعمًا لتخفيف عبء ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.

أصدر كيشيدا التعليمات في اجتماعاته المنفصلة مع رئيس السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي كويئتشي هاغيودا ورئيس سياسة كوميتو يوسوكي تاكاغي. وقال رئيس الوزراء، وهو أيضا رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ”في ظل الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والأغذية وأعلاف الحيوانات، آمل أن يتم استكشاف الإجراءات مرة أخرى“.

وصرح هاغيودا للصحفيين في وقت لاحق بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيبدأ العمل على تجميع الأفكار وتقديم تقرير عنها إلى الحكومة. وقال تاكاغي ”سوف نتحرك بينما نستمع إلى أصوات الناس على الأرض“.

وفيما يتعلق بالموارد المالية، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الحكومة ”ستدرس الإجراءات الإضافية الضرورية، بما في ذلك من خلال استخدام الأموال الاحتياطية، لحماية سبل عيش الناس والأنشطة التجارية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)