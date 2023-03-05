غواصة روسية تختبر إطلاق صاروخ ”كاليبر“ في بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر على ما يبدو إحدى غواصاتها وهي تختبر صاروخ كاليبر كروز من بحر اليابان.

تم تحرير اللقطات، ولم يتضح متى أجريت التدريبات العسكرية.

وقالت الوزارة إن الصاروخ الذي أطلق من غواصة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي أصاب هدفًا تم وضعه في خاباروفسك في أقصى شرق روسيا على بعد أكثر من ألف كيلومتر.

استخدم أسطول البحر الأسود الروسي صواريخ كاليبر في غزو البلاد لأوكرانيا. سبق لروسيا أن أجرت تجارب على إطلاق الصواريخ نفسها في بحر اليابان في أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن الوزارة لم تكشف عن مكان إجراء التدريبات، فإذا كان الصاروخ قادرًا على التحليق لأكثر من 1000 كيلومتر، فإن مداه سيشمل الأرخبيل الياباني وقواعد الجيش الأمريكي في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)