تدريب مشترك بين قوات الدفاع الذاتى اليابانية ومشاة البحرية الأمريكية

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توكونوشيما - (جيجي برس) - عرضت قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية لوسائل الإعلام يوم الجمعة تدريبات هبوط في جزيرة توكونوشيما بمحافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، كجزء من تدريب القبضة الحديدية المشترك الذي تم إجراؤه مع مشاة البحرية الأمريكية.

كان هذا أول تدريب للقبضة الحديدية يتم إجراؤه في اليابان، بعد إجراء جميع التدريبات السابقة في الولايات المتحدة.

تم تصميم تدريب القبضة الحديدية لمحاكاة الدفاع عن الجزر النائية واستعادتها. من خلال إجراء التدريبات في موقع قريب من جزر نانسي، يهدف الجانبان الياباني والأمريكي إلى تأكيد تعاونهما للدفاع عن سلسلة الجزر الجنوبية الغربية والحفاظ على الوجود البحري المتزايد للصين تحت السيطرة.

التدريبات التي تم عرضها لوسائل الإعلام كانت من أجل التدرب على استعادة جزيرة محتلة نائية. بناءً على معلومات من وحدات الاستطلاع، عملت الوحدات اليابانية والأمريكية معًا لإنزال القوات.

شارك في التدريب كتيبة الانتشار السريع البرمائية التابعة لقوات الدفاع الذاتى البرية ووحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين، المتمركزة في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)