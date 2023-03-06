كوريا الجنوبية تعلن عن خطة لحل نزاع العمل في زمن الحرب　

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) -- أعلنت حكومة كوريا الجنوبية يوم الاثنين عن خطة لمؤسسة قائمة لدفع تعويضات للمدعين نيابة عن الشركات اليابانية التي رفعت دعوى قضائية بشأن العمالة في زمن الحرب، في محاولة لحل نزاع أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى.

سيتم تمويل المدفوعات من خلال تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، بما في ذلك شركة صناعة الصلب بوسكو، التي تلقت مساعدة اقتصادية يابانية بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 1965 بشأن الممتلكات والمطالبات.

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إن سيؤول تأمل في أن يتغلب البلدان على تاريخهما المؤسف ويعملان معا لبناء علاقات موجهة نحو المستقبل على أساس المصالحة والصداقة والتعاون. وقال بارك إن اليابان بحاجة إلى دعم البيانات الحالية التي أعربت عن ندمها واعتذارها على ماضيها في زمن الحرب.

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو للبرلمان في طوكيو إن بلاده ترحب بخطة التعويضات الكورية الجنوبية باعتبارها تساعد في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. وقال كيشيدا إنه مستعد للتواصل مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لتحسين العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر مطلعة إن يون يفكر الآن في زيارة اليابان في وقت مبكر من هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)