اليابان تحد من طلبات اللجوء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تبنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى الحد من عدد المرات التي يمكن فيها للأجنبي أن يقدم طلبات للحصول على وضع اللاجئ مرتين من حيث المبدأ.

يهدف مشروع القانون الخاص بمراجعة قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين إلى منع الرعايا الأجانب الذين أُمروا بمغادرة اليابان من الإقامة في مرافق الهجرة في البلاد لفترة طويلة.

يسعى مشروع القانون إلى إنشاء استثناء لأحد أحكام القانون الذي يسمح للأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على وضع اللاجئ بالبقاء في اليابان.

يتم احتجاز الأجانب الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في مرافق الهجرة حتى يتم ترحيلهم. يتقدم بعض الأجانب بشكل متكرر بطلبات للحصول على وضع اللاجئ لتجنب الترحيل.

كبديل للاحتجاز، يدعو مشروع القانون إلى السماح لهؤلاء الأجانب بالبقاء خارج مرافق الهجرة بشرط أن يكون لديهم أقارب أو أصدقاء مسؤولين عن الإشراف عليهم. عند الضرورة، سوف تكون هناك حاجة إلى ودائع الضمان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)