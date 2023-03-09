إنطلاق خدمة الصعود بالدراجة الهوائية إلى القطار في اليابان

أخبار اليابان

أوساكا- (جيجي برس) - تنتشر في جميع أنحاء اليابان ما يسمى بقطارات الدراجات، أو القطارات التي يمكن للركاب حمل دراجاتهم دون الحاجة إلى طيها أو تفكيكها.

في مواجهة انخفاض عدد الركاب بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى شيخوخة السكان السريعة في اليابان، يأمل مشغلو السكك الحديدية في البلاد في جذب المزيد من المستخدمين من خلال الاستفادة من شعبية ركوب الدراجات والاستفادة من الموارد السياحية على طول خطوط قطاراتهم.

تعمل شركة سكك حديد شرق اليابان، منذ يناير/ كانون الثاني 2018، على تشغيل قطار دراجات يربط بين محطة Ryogoku في طوكيو والمحطات على طول ساحل المحيط الهادئ في محافظة تشيبا، شرق العاصمة اليابانية، مما يعكس سمعتها الجيدة بين راكبي الدراجات، أحيانًا يكون القطار الذي يتسع لـ 99 مقعدًا والمستخدم للخدمة محجوزًا بالكامل.

بدأت شركة سكك حديد غرب اليابان، خدمة قطار دراجات على جزء من خط Kisei في ديسمبر/ كانون الأول 2021. كما أضافت عربة قطار للدراجات إلى قطار Kuroshio السريع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. لا تفرض الشركة رسومًا إضافية على ركوب الدراجات على متن الطائرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)