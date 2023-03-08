مسح: 78 ٪ من اليابانيين يتوقعون أن تدافع قوات الدفاع الذاتي عن الجزر النائية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر مسح حكومي، الثلاثاء، أن 78٪ من اليابانيين يتوقعون أن تدافع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في البلاد عن الجزر النائية، في وقت تعزز فيه الصين قواتها العسكرية وتغزو روسيا أوكرانيا.

وردا على سؤال حول الدور الذي يتوقعون أن تلعبه قوات الدفاع الذاتي اليابانية، مع السماح بإجابات متعددة، أشار 78.3٪ من المشاركين في الاستطلاع في أواخر العام الماضي إلى ضمان الأمن القومي، مثل الرد على الهجمات الجوية والبحرية وكذلك الهجمات على الجزر اليابانية.

وقفزت النسبة 17.4 نقطة عن المسح السابق لمكتب مجلس الوزراء في 2018.

وتوقع المستطلعون أن تقوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية بعمليات إغاثة من الكوارث تمثل المجموعة الأكبر عند 88.3٪ بزيادة 9.1 نقطة.

تم الاستشهاد بحماية الناس في حالة وقوع هجوم على اليابان، وهو خيار لم يتم تضمينه في الاستطلاع السابق، بنسبة 77.7٪، والاستجابة لهجمات الصواريخ الباليستية بنسبة 55.7٪، بزيادة 15.5 نقطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)