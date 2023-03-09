بعد 12 عامًا من الكارثة: محافظ فوكوشيما يتعهد بعودة جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم

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فوكوشيما - (جيجي برس) - كرر محافظ فوكوشيما ماساو أوتشيبوري التزامه بتمكين جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المحافظة والذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد كارثة زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011 للقيام بذلك خلال عشرينيات القرن الحالي.

وقال أوشيبوري في مقابلة حديثة مع جيجي برس: ”سنواصل مطالبة الحكومة المركزية بتحمل المسؤولية الكاملة حتى النهاية للرفع الكامل لأمر الإخلاء، مع مراعاة رغبات جميع البلديات المحلية المتضررة“.

في فوكوشيما، ما يسمى بالمناطق التي يصعب العودة إليها ، حيث يكون الدخول مقيدًا بشدة بسبب مستويات الإشعاع العالية، لا تزال بالقرب من محطة الطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو إلكتريك باور هولدنجز فوكوشيما رقم 1، حيث حدث الانهيار بعد الزلزال القوي والتسونامي الذي أعقبه في في مارس/ آذار 2011.

وداخل المناطق، تم رفع أمر الإخلاء على مراحل لمناطق إعادة إعمار محددة، تم تخصيصها كقواعد للسكان لإعادة بناء حياتهم في ديارهم.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة المركزية لإدخال مناطق جديدة ذات مستويات إشعاع منخفضة نسبيًا في المناطق التي يصعب العودة إليها، والتي يمكن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم العودة إليها واستئناف حياتهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)