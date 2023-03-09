أطفال غزة يحيون ذكرى كارثة زلزال وتسونامي 2011 في اليابان

أخبار اليابان

القاهرة - (جيجي برس) -- قام حوالي 500 طفل في قطاع غزة هذا الأسبوع بإطلاق طائرات ورقية لإحياء ذكرى ضحايا الزلزال والتسونامي الذي ضرب اليابان في مارس/ آذار 2011 متمنين إعادة إعمار المناطق المتضررة.

أقيمت فعالية الطائرات الورقية يوم الثلاثاء في منطقة بخان يونس حيث تم بناء المدارس والمراكز الصحية والمنازل بمساعدة مالية من اليابان من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

بدأ الحدث الذي تنظمه الأونروا في عام 2012 لإظهار التضامن مع المتضررين من الكارثة في اليابان.

هذه المرة، قام المشاركون أيضًا بزرع الخيزران، مستوحى من الأطفال في مدينة كامايشي بمحافظة إيواتي، إحدى المحافظات الثلاث شمال شرق اليابان التي تضررت بشدة من الكارثة.

وقالت تولين الطيبي، 14 عاماً، عقب مشاركتها في الحدث، إنها تفكر في المتضررين من الكارثة أثناء إطلاقها للطائرة الورقية، وعبّرت عن امتنانها لمساعدة اليابان، مشيرةً إلى ”إنهم يدعموننا دائمًا“.

وقال مدير مكتب الأونروا في غزة توماس وايت إن الفعالية السنوية تهدف إلى إظهار التضامن بين اليابان وغزة. وأضاف أن الفعالية تشكل فرصة ثمينة للأطفال الذين يعيشون في ظل حصار لكي يتعلموا عن اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)