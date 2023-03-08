فرض ضرائب إضافية على 9 مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال أشخاص مطلعون على المسألة يوم الأربعاء إن السلطات الضريبية اليابانية فرضت ما مجموعه حوالي 85 مليون ين من الضرائب الإضافية، على تسع مؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤثرون التسعة، معظمهم في الثلاثينيات من العمر، لم يصرحوا بحوالي 300 مليون ين من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة في السنوات الست حتى عام 2021.

بعض المؤثرين يخفون دخلهم، وفقا للأشخاص المطلعين على التحقيق الذي أجراه مكتب الضرائب الإقليمي في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)