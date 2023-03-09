نيسان تبدأ بيع السيارات في الميتافيرس

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طوكيو - (جيجي برس) - بدأت شركة نيسان موتو وشركة نيسان طوكيو سيلز التابعة لها بيع السيارات في العالم الافتراضي ”ميتافيرس“ على أساس تجريبي يوم الأربعاء.

في الميتافيرس، يمكن للعملاء التشاور مع موظفي المبيعات واختبار السيارات باستخدام الصور الرمزية الخاصة بهم. يمكن لسكان طوكيو توقيع عقود الشراء هناك.

بصفتها أول شركة سيارات يابانية تطلق مشروع مبيعات سيارات على الميتافيرس، تهدف نيسان إلى استخدام المساحة الافتراضية لكسب المزيد من العملاء في وقت يتناقص فيه العدد في المنافذ الحقيقية.

يحتاج العملاء إلى الوصول إلى موقع مخصص عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف الذكي واختيار وجوههم وأشكال أجسادهم وملابسهم قبل دخول صالة العرض الافتراضية Nissan Hype Lab هناك، يمكن للأفاتار التحرك بحرية والتحقق من الأجزاء الداخلية والخارجية للسيارة.

بين الساعة 11 صباحًا و 8 مساءً، يجيب موظفو المبيعات الذين يعملون في منافذ مبيعات نيسان طوكيو الحقيقية على أسئلة العملاء في العالم الافتراضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)