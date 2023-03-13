12 عامًا من الكارثة: وزير ياباني يدعم استخدام الطاقة النووية لإزالة الكربون

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تعهد وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بتشجيع استخدام الطاقة النووية لإمدادات الطاقة المستقرة وإزالة الكربون.

وقال نيشيمورا في مقابلة أجريت معه مؤخرا: ”في خضم أزمة الطاقة العالمية الحالية، سوف نتصدى للتحديات الثلاثة المتمثلة في استقرار إمدادات الطاقة وإزالة الكربون، والنمو الاقتصادي“.

وتعهدًا بتعزيز الحفاظ على الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، أعرب نيشيمورا عن حرصه على ”إعادة تشغيل المفاعلات النووية (المتوقفة) وتطوير مفاعلات الجيل التالي واستبدال المفاعلات التي تم إيقاف تشغيلها بمفاعلات جديدة“.

قررت اليابان التخلي عن سياسة تقليص اعتمادها على الطاقة النووية التي تم تبنيها ردًا على الانهيار الثلاثي في محطة طوكيو للطاقة الكهربائية التابعة لشركة فوكوشيما النووية رقم 1 في محافظة فوكوشيما في أعقاب الزلزال الهائل وأمواج المد العاتية في اليابان 11 مارس/ آذار 2011. جهود إعادة الإعمار لا تزال جارية في المحافظة الشمالية الشرقية.

وقال نيشيمورا ”سنعمل (على إعادة الإعمار) دون أن ننسى الدروس المستفادة من الحادث ولو للحظات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)