نيسان تخفض تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية إلى مستوى السيارات التي تعمل بالوقود

أخبار اليابان

يوكوهاما- (جيجي برس) -- قالت شركة نيسان موتور اليابانية يوم الخميس إنها ستخفض تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية إلى نفس مستوى السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030.

تهدف شركة صناعة السيارات أيضًا إلى خفض تكاليف إنتاج السيارات الهجينة إلى مستوى سيارات البنزين في وقت مبكر من عام 2026.

حددت نيسان هدف صنع جميع السيارات الجديدة التي تبيعها في الأسواق الرئيسية إما EV أو HV في أوائل عام 2030.

كشفت نيسان يوم الخميس عن نماذج أولية من محركاتها ”X-in-1“. ستشترك مجموعة نقل الحركة للمركبات الكهربائية في المكونات الرئيسية، مثل المحرك ومخفض السرعة، مثل تلك الخاصة بالسيارات الهايبرد، مما يحقق خفضًا في التكلفة بنسبة 30٪ اعتبارًا من عام 2019.

وقال نائب الرئيس الأول توشيهيرو هيراي في بيان: ”من خلال ابتكاراتنا في تطوير مجموعة نقل الحركة الكهربائية، سنستمر في خلق قيمة جديدة للعملاء وتقديم 100٪ من السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية على أوسع نطاق ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)