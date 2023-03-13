12 عامًا من الكارثة: شرطي فوكوشيما يستعد لعودة السكان

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فوتابا - (جيجي برس) - الشرطي المقيم الوحيد في مدينة فوتابا مصمم على خلق بيئة آمنة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم الذين عادوا إلى مدينة فوكوشيما بعد الإلغاء الجزئي لأمر الإخلاء من الكارثة النووية.

قال هيروكي أوميميا، الرقيب البالغ من العمر 41 عامًا والمتمركز في شرطة فوتابا في شمال شرق اليابان، ”أريد أن أجعل بلدتنا مكانًا يمكن للناس فيه العودة دون أي مخاوف“.

أعيد فتح مخفر الشرطة، الذي يقع على بعد حوالي 300 متر من محطة جي آر فوتابا، تماشياً مع الرفع الجزئي لأمر الإخلاء في أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد إغلاق استمر لأكثر من 11 عامًا.

تم وضع فوتابا بالكامل بموجب أمر الإخلاء الناجم عن الكارثة النووية في محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة تيبكو، والتي أعقبت زلزالًا هائلاً وتسونامي في 11 مارس/ آذار 2011.

كان مخفر الشرطة محوريًا لأمن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة. لكن وظائفه توقفت بسبب الكارثة النووية. تم ترك مخفر الشرطة دون أي ضابط متمركز بدوام كامل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)