اليابان تراجع قواعد ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قامت الحكومة اليابانية بمراجعة قواعد ارتداء الكمامات يوم الإثنين، وتركت الأفراد يقررون ما إذا كانوا سيرتدون الكمامات في الأماكن المغلقة أو في الأماكن المفتوحة.

ليس لدى اليابان قواعد ملزمة بشأن استخدام الكمامات. أوصت الإرشادات السابقة الأفراد الكمامات في الأماكن المغلقة مع ذكر عدم وجود مثل هذه الحاجة في الهواء الطلق.

ينص التوجيه المنقح على أنه يجب ترك الأفراد ليقرروا بحرية ما إذا كانوا سيرتدون الكمامات، داعيًا الشعب إلى احترام قرارات بعضهم البعض.

كما يسرد المواقف المحددة التي يوصى فيها بارتداء الكمامات، مثل داخل القطارات والحافلات المزدحمة وأثناء الزيارات إلى مرافق الرعاية الطبية والمسنين.

يُطلب من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض البرد والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون معهم، عدم الخروج. إذا احتاجوا إلى الخروج، سيُطلب منهم ارتداء الكمامات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)