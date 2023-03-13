اليابانيون يحافظون على ارتداء الكمامات رغم تخفيف القيود!

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أوساكا / طوكيو - (جيجي برس) - واصل معظم الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام في اليابان، بما في ذلك الركاب ، ارتداء الكمامات يوم الاثنين على الرغم من أن الحكومة خففت من إرشادات ارتداء الكمامات في نفس اليوم.

بينما رحب البعض أخيرًا بقدرتهم على خلع الكمامات بعد حوالي ثلاث سنوات من جائحة كورونا، قال الكثيرون إنهم يخططون للاستمرار في استخدام الكمامات لأسباب من بينها موسم حساسية الربيع المستمر وكذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تترك المبادئ التوجيهية الحكومية المنقحة الأمر متروكًا للأفراد لتقرير ما إذا كانوا سيرتدون الكمامات في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.

كان العديد من الركاب حول محطة أوساكا التابعة لشركة سكة حديد غرب اليابان، يرتدون الكمامات وهم يسارعون إلى العمل. قال رجل يبلغ من العمر 51 عامًا ويعمل في مطعم إنه سيستمر في ارتداء الكمامة قائلاً: ”إنه لمنع العدوى، ولكن أيضًا لأنني اعتدت على ذلك. أشعر بأمان أكبر عندما أرتدي الكمامة“.

قال طالب يبلغ من العمر 24 عامًا من المقرر أن يبدأ العمل الشهر المقبل ”أنا أرتدي الكمامة الآن بسبب حساسية الربيع“. لكنه أضاف أنه قد ”يخلعها عندما ترتفع درجة الحرارة وتزداد سخونة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)