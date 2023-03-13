وفاة الياباني كنزابورو أوي الحائز نوبل للآداب عن 88 عاماً

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - توفي الكاتب الياباني كينزابورو أوي، الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1994، عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقالت دار النشر في بيان إن أوي ”توفي بسبب الشيخوخة في الساعات الأولى من يوم الثالث من مارس / آذار“، مضيفة أنه دُفن في جنازة عائلية.

كان أوي ثاني ياباني يفوز بجائزة نوبل في الأدب بعد كاواباتا ياسوناري عام 1968.

وُلِد أوي في مدينة أوشيكو الحالية بمحافظة إهيمي بغرب اليابان، وقد ظهر لأول مرة كمؤلف أثناء دراسته للأدب الفرنسي في جامعة طوكيو.

حصل على جائزة أكوتاغاوا المرموقة عام 1958.

أصبح حاملاً لواء الأدب في الحقبة الديمقراطية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وحظي بإشادة الجمهور بأعمال مثل روايته ”سبعة عشر“ عام 1961، والتي تصور أفكار ومشاعر الشباب اليميني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)