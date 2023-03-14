كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول / طوكيو (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء ”نجمع حاليا معلومات“ حول إطلاق الصاروخ. ولم ترد انباء عن اضرار فى بلادنا حتى الان”.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصاروخين أطلقا في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي (22:40 بتوقيت غرينتش) من إقليم هوانجاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد.

ويأتي الإطلاق بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية ما أسمتهما صاروخي ”كروز“ استراتيجيين من غواصة، وبعد أقل من أسبوع من أوامر الزعيم الكوري الشمالي إلى الجيش بتكثيف تدريباته للردع والاستجابة ”لحرب حقيقية“ إذا استدعى الأمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)