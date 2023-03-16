إزهار مبكر لأشجار الكرز ”ساكورا“ في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - بدأت أزهار أشجار الكرز أو ”الساكورا“ في التفتح والإزهار بالعاصمة اليابانية طوكيو. وتعد فترة الإزهار هذه من أبكر الفترات منذ بدء تسجيل البيانات قبل سبعين عاما.

فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن تفتح 11 برعما في شجرة ساكورا تعتبرها الوكالة مؤشرا لموعد تفتح أزهار الساكورا من نوع يسمى سومي-يوشينو بمعبد ياسوكوني الشنتوي وسط طوكيو يوم الثلاثاء.

ويأتي الإعلان عن بدء موسم إزهار أشجار الكرز في طوكيو أبكر بستة أيام مقارنة بالعام الماضي وأبكر بعشرة أيام من متوسط السنوات الاعتيادية. والأمر ينطبق أيضا على عامي 2020 و2021 حيث شهدا إزهارا مبكرا لأشجار الساكورا منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1953.

وقال مسؤول من الوكالة المعنية أيضا بمراقبة إزهار أشجار الساكورا في طوكيو إن الجو الدافئ في شهر مار/آذار بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ربما كانا عاملين للإزهار المبكر. وأضاف قائلا إنه كان هناك أربعة براعم فقط متفتحة يوم الاثنين وبالتالي فإن الأزهار تتفتح بشكل سلس.

وتتميز أزهار شجرة الكرز ”ساكورا“ بجمالها، وألوانها الزاهية المريحة للنفس والنظر، وتتميز تحديدا باللونين الأبيض الناصع والوردي، وتعتبر هذه فرصة لسكان اليابان، والسياح الوافدين إيلها للتمتع بنزهة خلابة تحت أشجار الكرز المزهرة، والتقاط صور جميلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)