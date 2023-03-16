سيارة طائرة تحلق في سماء اليابان

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أوساكا - (جيجي برس) - تم إجراء أول رحلة جوية خارجية لسيارة طائرة يقودها طيار بنجاح في مدينة أوساكا الغربية يوم الثلاثاء.

حلقت السيارة الطائرة ذات المقعد الواحد التي صنعتها شركة Lift Aircraft Inc الأمريكية لمدة 10 دقائق تقريبًا. أثناء الرحلة، حلقت السيارة الطائرة على ارتفاع 8 أمتار فوق سطح الأرض ثم حلّقت بشكل دائري.

أجرت شركة ماروبيني اليابانية الرحلة التجريبية في ملعب البيسبول في أوساكا كاسل بارك بالتعاون مع مدينة وحكومة محافظة أوساكا. من المتوقع أن يتم استخدام السيارات الطائرة للاستخدام التجاري في أوساكا إكسبو 2025.

وقال ماساتوشي كوماغاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات اليابانية الكبرى GMO Internet Group Inc، أحد الطيارين، للصحفيين بعد الهبوط إن السيارات الطائرة ”ستحقق حلم البشرية“.

وتابع: ”آمل من أعماق قلبي أن (السيارات الطائرة) ستوضع في حيز الاستخدام العملي في أوساكا إكسبو 2025 وأن تحقق نتائج رائعة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)