【فيديو】اليابان تجرى تجربة ناجحة لأول سيارة طائرة فى العالم

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس) - تم إجراء أول رحلة جوية خارجية لسيارة طائرة يقودها طيار بنجاح في مدينة أوساكا الغربية يوم الثلاثاء.

حلقت السيارة الطائرة ذات المقعد الواحد التي صنعتها شركة Lift Aircraft Inc الأمريكية لمدة 10 دقائق تقريبًا. أثناء الرحلة، حلقت السيارة الطائرة على ارتفاع 8 أمتار فوق سطح الأرض ثم حلّقت بشكل دائري.

أجرت شركة ماروبيني اليابانية الرحلة التجريبية في ملعب البيسبول في أوساكا كاسل بارك بالتعاون مع مدينة وحكومة محافظة أوساكا. من المتوقع أن يتم استخدام السيارات الطائرة للاستخدام التجاري في أوساكا إكسبو 2025.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)