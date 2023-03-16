طرد عضو في البرلمان لتغيبه عن حضور الجلسات لأول مرة في اليابان منذ 72 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس) - صوت مجلس الشيوخ الياباني يوم الأربعاء على طرد النائب”GaaSyy“ الذي ينتمي إلى حزب سيئيجيكاجوشي 48 المعارض، واسمه الحقيقي هو هيغاشيتاني يوشيكازو، بعد تغيبه عن جميع جلسات مجلس الشيوخ منذ انتخابه في العام الماضي لأنه يعيش في الخارج، ورفض الاعتذار عن استمرار غيابه.

والطرد من البرلمان هو أشد عقوبة يمكن أن يتلقاها مشرع. وحدث ذلك مرتين فقط منذ عام 1950، وهذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها نائب بسبب الغياب المستمر.

أعلن رئيس مجلس الشيوخ أوتسوجي هيديهيسا عن طرد GaaSyy، مما جعله ثالث عضو في البرلمان يتم طرده منذ 72 عامًا. وهذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها البرلمان نائبا بسبب الغياب المستمر عن حضور الجلسات.

أمر GaaSyy، من قبل مجلس الشيوخ بالاعتذار في اجتماع البرلمان المفتوح كعقوبة لفشله في حضور حتى جلسة واحدة منذ فوزه بمقعد برلماني لأول مرة في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز 2022. لكنه رفض اتباع الأمر.

في التصويت، صوت الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الدستوري الديمقراطي الياباني وحزب كوميتو ونيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) والحزب الديمقراطي للشعب والحزب الشيوعي الياباني لصالح الطرد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)