الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى طوكيو يوم الخميس في أول رحلة له إلى اليابان منذ توليه منصبه في مايو/ أيار 2022.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي لليابان منذ عام 2011، باستثناء الزيارات الخاصة بالاجتماعات متعددة الأطراف.

وسيعقد يون محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في وقت لاحق يوم الخميس، وسيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد القمة.

يوم الجمعة، سيلتقي يون برئيسي الوزراء اليابانيين السابقين آسو تارو وسوغا يوشيهيدي ويلقي خطابًا في جامعة كيؤ قبل العودة إلى الوطن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)