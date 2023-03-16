كوريا الشمالية تطلق صاروخاً ”بعيد المدى“ باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو / سيؤول (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في بحر اليابان من قرب بيونغ يانغ صباح الخميس.

تم إطلاق الصاروخ في حوالي الساعة 7:09 صباحًا (10:09 مساءً الأربعاء بتوقيت غرينتش)، وقد حلق الصاروخ لمدة 70 دقيقة قبل أن يسقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في حوالي الساعة 8:19 صباحًا، عند نقطة تبعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة أوشيماأوشيما في هوكايدو، أقصى شمال اليابان، بحسب الوزارة.

وهذه هي المرة السادسة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا. وقالت الوزارة إنه لم ترد تقارير عن أضرار جراء الصاروخ للسفن والطائرات.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من محيط مطار سونان الدولي في بيونغ يانغ صباح الخميس.

نظرًا لأن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من المقرر أن يزور اليابان في وقت لاحق من نفس اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، فقد تكون كوريا الشمالية قد أطلقت الصاروخ كتحذير ضد أي تحركات من جانب اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تعاونهم الأمني، وفقا لمحللين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)