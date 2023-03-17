استطلاع: 44٪ يريدون من رئيس وزراء اليابان زيارة أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة جيجي برس أن حوالي 44٪ من اليابانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يجب أن يزور أوكرانيا.

ووجد الاستطلاع أن 44.2٪ من المستجيبين يعتقدون أن الرئيس الياباني يجب أن يزور أوكرانيا، وهو ما يتجاوز بكثير 26.1٪ ممن يعتقدون أنه لا يحتاج إلى زيارة أوكرانيا.

كيشيدا، الذي سيستضيف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في هيروشيما في مايو/ أيار، هو الزعيم الوحيد لمجموعة السبع الذي لم يسافر إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا لها.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيشيدا لزيارة بلاده، لكن الزعيم الياباني لم يفعل ذلك بعد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الحكومة اليابانية زيادة دعمها لأوكرانيا، أيد 46.2٪ وعارض 21.1٪، وفقًا لمسح جيجي برس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)