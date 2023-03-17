كوريا الشمالية تعلن عن إطلاقها صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الخميس

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -17 يوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقد إطلاق الصاروخ وانتقد التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، يُعتقد أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية التي أطلقت باتجاه بحر اليابان يوم الخميس سقطت في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، في موقع على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة أوشيماوأشيما في هوكايدو، شمال اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)