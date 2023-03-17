اليابان تلغي ارتداء الكمامات في المدارس وسط مزيد من تخفيف قيود كورونا

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طوكيو - (جيجي برس) - أخطرت وزارة التعليم اليابانية يوم الجمعة مجالس التعليم في جميع أنحاء البلاد بإرشادات فيروس كورونا الجديدة التي لا تطلب أساسًا من الطلاب ارتداء الكمامات في المدرسة اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان.

لن يُطلب من الطلاب ارتداء الكمامات حتى عند الغناء في الجوقة، وهو نشاط يعتقد أنه ينطوي على مخاطر عالية نسبيًا للإصابة، وفقًا للإرشادات الجديدة.

ومع ذلك، تنص الإرشادات على أنه يجب إبقاء النوافذ في اتجاهين مختلفين مفتوحة للتهوية عندما يغني الطلاب في الفصل الدراسي. يجب أيضًا أن يكونوا على بعد متر واحد من الطلاب أمامهم ونصف متر من أولئك الذين بجانبهم وسيُطلب منهم عدم الغناء أثناء مواجهة بعضهم البعض.

كما ألغت الوزارة طلبا لتناول وجبات الغداء المدرسية في هدوء، حيث سيسمح للطلاب بالدردشة والحديث أثناء الغداء إذا كانت الفصول الدراسية جيدة التهوية وتم اتخاذ تدابير إضافية، مثل عدم التحدث بصوت عالٍ، وعدم الجلوس وجهاً لوجه والبقاء على بعد متر واحد من بعضهم البعض إذا جلسوا وجهاً لوجه.

في غضون ذلك، سيتم نصح الطلاب والمعلمين وموظفي المدرسة بارتداء الكمامات عند التنقل في القطارات أو الحافلات المزدحمة وزيارة المؤسسات الطبية أو مرافق رعاية المسنين كجزء من الأنشطة المدرسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)