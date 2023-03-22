زيادة أسعار تذاكر القطارات في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - رفعت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية أو جي آر إيست وشركة مترو طوكيو ومشغلي سكك حديدية آخرين تعريفة القطارات في طوكيو والمحافظات المجاورة بمقدار 10 ينات يوم السبت.

ستستخدم هذه الشركات الإيرادات المتزايدة لتركيب المصاعد وأبواب المنصات وبذل جهود أخرى لتحسين إمكانية الوصول الخالية من العوائق في محطات القطار.

وتشمل الشركات شركة توبو للسكك الحديدية وشركة أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية وشركة سيبو للسكك الحديدية وشركة ساغامي للسكك الحديدية وشركة يوكوهاما ميناتوميراي للسكك الحديدية.

وضعت وزارة النقل نظامًا جديدًا لإضافة ”رسوم خالية من العوائق“ إلى الأسعار يتحملها الركاب لتسريع جهود تركيب أبواب المحطات والمرافق الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)