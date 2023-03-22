اليابان تطلق وكالة جديدة لتوحيد السياسات الحكومية تجاه الأطفال

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ستظهر وكالة الأطفال والعائلات في 1 أبريل/ نيسان، لتكون بمثابة ”برج مراقبة“ لسياسات الحكومة اليابانية المتعلقة بالأطفال في وقت لا يزال فيه معدل المواليد منخفضًا في البلاد.

ستعالج الهيئة الجديدة بطريقة متكاملة قضايا مثل انخفاض عدد الأطفال، وإساءة معاملة الأطفال والتنمر التي يتم التعامل معها الآن من قبل مختلف الوكالات الحكومية.

الوكالة التي تهدف إلى خلق مجتمع تكون فيه مصالح الأطفال هي الأولوية القصوى، ستتولى العمليات المتعلقة بحضانات الأطفال والوقاية من إساءة معاملة الأطفال ودعم الأطفال ذوي الإعاقة من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. سيتم نقل العمليات المتعلقة بالهجين المعتمد لرياض الأطفال - الحضانة وبدلات الأطفال ومكافحة فقر الأطفال من مكتب مجلس الوزراء.

ستتعامل الوكالة أيضًا مع القضايا التي لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ، بما في ذلك تدابير دعم الأسر التي لديها أطفال لا يذهبون إلى الحضانة أو رياض الأطفال ومنع التنمر الذي يحدث عبر الإنترنت وفي المدارس المزدحمة.

سيطلق مشروعًا للاستماع إلى حوالي 10000 شخص في سن المرحلة الابتدائية حتى العشرينات من العمر، سواء شخصيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قضايا بما في ذلك القواعد التي يضعها الكبار ويفرضونها على الأطفال من أجل عكس آرائهم في السياسات المستقبلية للأطفال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)