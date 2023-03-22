اليابان تحيي ذكرى الهجوم بغاز السارين على مترو طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - أقيمت مراسم في طوكيو يوم الاثنين حدادا على ضحايا هجوم بغاز السارين الذي شنته طائفة أوم شينريكيو على شبكة مترو أنفاق في العاصمة اليابانية قبل 28 عاما.

وقف 14 عاملاً في محطة كاسوميغاسيكي التابعة لشركة مترو طوكيو دقيقة صمتًا في الساعة 8 صباحًا (11 مساءً الأحد بتوقيت غرينتش)، في وقت قريب من وقوع هجوم السارين، وتم وضع الزهور حدادا على الضحايا. أسفر الهجوم عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وزار شيزوي تاكاهاشي، وهو قريبة أحد الضحايا وتبلغ من العمر 76 عامًا، محطة مترو الأنفاق في وقت لاحق من صباح يوم الاثنين وتذكرت ضحايا الحادث. قالت: ”المزيد والمزيد من الناس لا يعرفون شيئًا عن الحادث. لا يجب نسيانه، حيث تظهر المشاكل المتعلقة بمجموعات طوائف أخرى“.

في ساعة الذروة الصباحية في 20 مارس/ آذار 1995، أطلق كبار أعضاء الطائفة غاز السارين في قطارات على ثلاثة خطوط تابعة لهيئة النقل السريع في تيتو، مترو طوكيو الآن، الذي يمر عبر محطة كاسوميغاسيكي، بالقرب من العديد من مكاتب الحكومة اليابانية. في محطة كاسوميغاسيكي، توفي في الهجوم كازوماسا، زوج تاكاهاشي، الذي كان آنذاك في الخمسين من عمره، نائب رئيس المحطة، وتسونيو هيشينوما، الذي كان آنذاك 51 عامًا، وكان أيضًا موظفًا في سلطة النقل السريع في تيتو.

في يوليو/ تموز 2018، تم إعدام زعيم أوم شينريكيو، تشيزو ماتسوموتو، الذي كان آنذاك 63 عامًا، والذي كان يُطلق عليه اسم شوكو أساهارا، و 12 آخرين بسبب هجوم المترو وجرائم أخرى ارتكبتها الطائفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)