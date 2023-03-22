اليابان تنفق 2 تريليون ين إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - علم يوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تخطط لإنفاق أكثر من 2 تريليون ين من أموالها الاحتياطية لاتخاذ إجراءات إضافية للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

سيتم استخدام الإنفاق الجديد جزئيًا لتمويل الإغاثة النقدية المخطط لها البالغة 30 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل ومنحة قدرها 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض التي تربي الأطفال.

ستجري الحكومة محادثات مع الكتلة الحاكمة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل اعتماد خطة الإنفاق يوم الأربعاء.

تأمل الحكومة في إضافة 1.2 تريليون ين إلى منحها الخاصة للحكومات المحلية من أجل التنشيط الإقليمي، والتي يمكن استخدامها بمرونة.

وسيخصص 500 مليار ين من هذا المبلغ لبرنامج الإعانات الذي تبلغ تكلفته 30 ألف ين. سيسمح للحكومات المحلية بتقليل الإغاثة لكل أسرة لتوسيع نطاق المستفيدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)