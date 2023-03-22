القبض على عارضة الأزياء اليابانية جيسيكا ميتشباتا لحيازتها مخدر ”الإكستاسي“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ألقت الشرطة اليابانية القبض على عارضة الأزياء جيسيكا ميتشباتا بزعم حيازتها حبوب النشوة (إكستاسي)، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على التحقيق يوم الاثنين.

قال الأشخاص إن المرأة البالغة من العمر 38 عامًا يشتبه في حيازتها الإكستاسي في فندق في طوكيو، حيث كانت تقيم مع أحد معارفها.

عثر ضابط الجمارك على المخدرات مخبأة في عبوة وصلت إلى اليابان من الخارج. داهم محققون من قسم شرطة العاصمة في طوكيو الفندق، الذي كان على عنوان شحن الطرد، واعتقلوا الشخصين.

ميشيباتا، وهي من مواليد محافظة فوكوي بوسط اليابان، ومقيمة حاليًا في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع وكالتها على الإنترنت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)