كوريا الجنوبية تستعيد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

أخبار اليابان

سيؤول 21 مارس (جيجي برس) - أبلغت كوريا الجنوبية اليابان يوم الثلاثاء بقرارها استعادة اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين طوكيو وسيؤول، والمعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية أو GSOMIA، وذلك في إطار الجهود المبذولة عقب القمة الثنائية بين زعيمي البلدين لتحسين العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعليمات للمسؤولين بإعادة وضع اليابان على القائمة ”البيضاء“ لبلاده للشركاء التجاريين الموثوق بهم المؤهلين للحصول على معاملة تفضيلية في إجراءات التصدير.

من الواضح أن يون يهدف إلى إعطاء دفعة إضافية للزخم نحو تحسين العلاقات مع اليابان التي بدأت عندما التقى برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في طوكيو يوم الخميس.

وفي الأسبوع الماضي، وافق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول على ”التطبيع الكامل“ للاتفاقية خلال اجتماع القمة مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، لتحسين التعامل مع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

سافر يون إلى طوكيو بعد أن أعلنت إدارته عن خطة لحل نزاع حول تعويضات الكوريين الذين عملوا في الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وهي القضية الشائكة بين البلدين.

أزالت كوريا الجنوبية اليابان من قائمتها البيضاء في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد أن اتخذت اليابان خطوة مماثلة في الشهر السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)