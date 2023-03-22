رئيس الوزراء الياباني يصل كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي

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طوكيو- (جيجي برس) - وصل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى كييف يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول رحلة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن كيشيدا يخطط لإبلاغ زيلينسكي بأن الديمقراطيات الرئيسية لمجموعة السبع ما زالت ملتزمة بمواصلة المساعدة لأوكرانيا والحفاظ على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه خلال لقائه مع زيلينسكي، سيعبر كيشيدا عن ”احترامه لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني في الوقوف للدفاع عن وطنه“ وينقل ”التضامن والدعم الثابت“ لليابان ومجموعة السبعة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن كيشيدا سيرفض أيضا خلال المحادثات ”رفضا قاطعا العدوان الروسي على أوكرانيا والتغيير الأحادي للوضع الراهن بالقوة، ويؤكد من جديد تصميمه على دعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون“.

وزار كيشيدا بلدة بوتشا بالقرب من كييف حيث قتل العديد من المدنيين في الحرب. في الكنيسة، قدم كيشيدا الزهور وصلى من أجل الضحايا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)