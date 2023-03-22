رئيس الوزراء الياباني يلتقي زيلينسكي في كييف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - التقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في أول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، أعرب كيشيدا عن ”تضامن اليابان الثابت“ مع الدولة التي مزقتها الحرب وتعهد بتقديم 30 مليون دولار كمساعدات جديدة للمعدات غير المميتة.

كما دعا كيشيدا زيلينسكي إلى قمة مجموعة الدول السبع الديمقراطيات الكبرى التي سيترأسها في هيروشيما في مايو/ أيار. سيشارك زيلينسكي في القمة عبر الإنترنت.

كما أعلن كيشيدا عن مساعدة إضافية بقيمة 470 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في مجال الطاقة ومجالات أخرى.

واتفق الزعيمان على الارتقاء بعلاقة بلديهما إلى شراكة عالمية خاصة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)