اليابان تقدم مساعدات بقيمة 30 ألف ين للأسر ذات الدخل المنخفض

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طوكيو - (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بمساعدات بقيمة 30 ألف ين كجزء من إجراءات إضافية لمكافحة ارتفاع الأسعار.

في اجتماع لفريق العمل الخاص بها لمكافحة التضخم المستمر وتأمين نمو الأجور، قررت الحكومة أيضًا توزيع 50 ألف ين لكل طفل على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تربي الأطفال.

ويخطط الفريق، برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، لإنفاق أكثر من 2 تريليون ين من الأموال الاحتياطية التقديرية للحكومة في إطار ميزانية 2022 المالية لتمويل برامج الإغاثة النقدية والتدابير الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بجائحة كورونا.

وستتم الموافقة على حزمة الإجراءات الإضافية في اجتماع لمجلس الوزراء هذا الشهر.

تغيب كيشيدا عن اجتماع فرقة العمل حيث كان يزور وجهات خارجية مثل كييف، عاصمة أوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)