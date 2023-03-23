أزهار الساكورا تتفتح بالكامل في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن شجرة ساكورا تم رصدها في طوكيو بدأت تتفتح بالكامل يوم الأربعاء، لتصبح أول شجرة ساكورا هذا العام تفعل ذلك في اليابان.

بدأت شجرة الساكورا سومي-يوشينو، الواقعة في ضريح ياسوكوني في حي تشيودا، في التفتح في 14 مارس/ آذار، وهي أيضًا أقدم شجرة في البلاد هذا العام.

تحكم الوكالة أن شجرة الساكورا سومي - يوشينو قد وصلت إلى إزهار كامل عندما تكون حوالي 80٪ أو أكثر من براعمها متفتحة.

بلغ متوسط درجات الحرارة في نقطة مراقبة في حديقة كيتانومارو في حي تشيودا 12.4 درجة مئوية في أول 20 يومًا من هذا الشهر، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسطات في السنوات العادية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)