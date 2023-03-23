كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول- (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان يوم الأربعاء.

بدأت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ في حوالي الساعة 10:15 صباحًا (1:15 صباحًا بتوقيت غرينتش) من منطقة حول مدينة هامهونغ بمقاطعة هامغيونغ الجنوبية بشرق كوريا الشمالية، وفقًا للجيش.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت الدولة المنعزلة صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان يوم الأحد.

يبدو أن سلسلة إطلاق الصواريخ تهدف إلى إظهار إحباط بيونغ يانغ من التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والمقرر أن تستمر حتى يوم الخميس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)