أستراليا تطالب اليابان بتبني نظام الحضانة المشتركة

أخبار اليابان

سيدني - (جيجي برس) -- طلبت أستراليا من اليابان إدخال نظام حضانة مشترك حيث يمكن للوالدين المطلقين تقاسم حضانة أطفالهم، ردًا على سلسلة من عمليات اختطاف الأبوين عبر الحدود.

قدمت الحكومة الأسترالية رأيًا مكتوبًا إلى وزارة العدل اليابانية، تطالب بمراجعة القانون المدني للسماح للآباء بمقابلة أطفالهم الذين يعيشون مع شركائهم المطلقين في اليابان بسهولة أكبر.

يمنح القانون المدني الوصاية الفردية لأي من الوالدين بعد الطلاق. يُنظر إلى هذا على أنه سبب لحالات اختطاف الوالدين بين اليابان وأستراليا.

وفقًا لصحيفة Sydney Morning Herald ، تم التعرف على 82 طفلاً على الأقل على أنهم اختطفوا من قبل والديهم اليابانيين منذ عام 2004 بعد الأنفصال

انضمت اليابان إلى اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال في عام 2014، والتي تنص على حل نزاعات الحضانة بعد إعادة الأطفال إلى بلدان إقامتهم الأصلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)