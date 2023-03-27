اليابان تصدر كتيبًا حول معايير منح وضعية اللاجئ

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصدرت اليابان يوم الجمعة الكتيب الأول حول معاييرها لتحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين، مع توضيح سياستها الخاصة باللاجئين والتي غالبًا ما يتم انتقادها باعتبارها صارمة للغاية.

يقول الكتيب، الذي أصدرته وكالة خدمات الهجرة اليابانية، أن المتقدمين بحاجة إلى مواجهة خطر ”واقعي“ للحصول على وضع اللاجئ. كما يتم الاستشهاد بالاضطهاد المرتبط بنوع الجنس كسبب لمنح هذا الوضع.

تعرّف اتفاقية اللاجئين اللاجئ على أنه شخص يواجه مخاوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.

بينما يُترك تفسير هذا الشرط لكل دولة موقعة، غالبًا ما يتم انتقاد اليابان لكونها شديدة الصرامة في منح وضع اللاجئ.

يُعرِّف الكتيب الاضطهاد على أنه ”انتهاك للحياة أو الجسد أو الحرية أو الاضطهاد أو أي انتهاك خطير آخر لحقوق الإنسان“، قائلاً إن اليابان تقرر ما إذا كانت ستمنح وضع اللاجئ من خلال فحص الظروف الخاصة لكل متقدم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)