اليابان ستضع أول حاسوب كم محلي في الخدمة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال فريق بحثي ياباني بقيادة معهد الأبحاث ريكين المدعوم من الحكومة يوم الجمعة إنه سيسمح بالوصول إلى أول كمبيوتر كمي محلي في البلاد من الخارج، بدءًا من يوم الاثنين.

سيقتصر استخدام الكمبيوتر الكمي مبدئيًا على الجامعات والشركات المشاركة في المشروع، ومن المخطط توسيع استخدامه على مراحل.

تأتي هذه الخطوة وسط المنافسة الدولية المكثفة لتطوير أجهزة الكمبيوتر الكمية، والتي لديها القدرة على التفوق على أجهزة الكمبيوتر العملاقة.

قال ياسونوبو ناكامورا، مدير مركز ريكين للحوسبة الكمية، إن بدء الوصول الخارجي إلى كمبيوتر الفريق الياباني ”ليس هو الهدف ولكنه علامة فارقة“. ”هناك العديد من فرق التطوير حول العالم، وقد بدأ السباق للتو“.

يخطط ريكين وآخرون لتعزيز تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمية الخاصة بهم أثناء استخدامه وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين. كما أنها تهدف إلى تطوير الموارد البشرية والصناعات ذات الصلة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)