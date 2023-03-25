هيئة البريد اليابانية تجري أول تجربة لطائرة دورون من ”المستوى 4“ في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أجرت شركة البريد الياباني يوم الجمعة أول رحلة لطائرة دورون من ”المستوى 4“ في اليابان، حيث كانت تحلق الدورون بشكل آلي خارج النطاق المرئي فوق منطقة مأهولة.

وأجريت الرحلة في اختبار لتسليم الطرود في مدينة أوكوتاما غربي طوكيو. تهدف هيئة البريد اليابانية إلى إطلاق خدمة توصيل عن طريق استخدام الدورون في وقت مبكر.

أصبحت رحلات الدورون من المستوى 4 قانونية في اليابان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما دخل قانون الطيران المعدل حيز التنفيذ، مما مهد الطريق لتسليم الضروريات اليومية في المناطق الحضرية وتسيير الدوريات حول المرافق.

في رحلة تجريبية يوم الجمعة، أقلعت طائرة دورون من سطح مكتب بريد في أوكوتاما وحلقت فوق منازل وطرق خاصة قريبة. قطعت حوالي 4.5 كيلومترات في رحلة العودة، لتوصيل الطعام والمواد المتنوعة التي يبلغ وزنها الإجمالي 900 جرامًا إلى منزل في منطقة جبلية.

استغرق التسليم حوالي 10 دقائق، أي أقصر من 30 دقيقة تقريبًا كان يمكن أن يستغرقها عن طريق البر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)