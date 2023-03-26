اليابان تسجل 3085 حالة إساءة ضد أصحاب الهمم في السنة المالية 2021

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ارتفع عدد حالات الإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة التي أكدتها الحكومات المحلية في اليابان في السنة المالية 2021 بمقدار 284 عن العام السابق إلى مستوى قياسي يبلغ 3085 حالة، وفقًا لوزارة الشؤون الاجتماعية.

عكس النمو ارتفاعات في الاستشارات والتقارير ذات الصلة على خلفية زيادة الوعي العام بقانون منع إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب من أولئك الذين يكتشفون مثل هذه الحالات من الإساءة إبلاغ الحكومات المحلية.

من الإجمالي، وصل عدد الحالات التي تعرض فيها الأشخاص المعاقون للإساءة من قبل أفراد الأسرة إلى 1994 حالة، بزيادة 226 حالة عن السنة المالية 2020. كان عمال مرافق الرعاية مسيئين في 699 حالة، بزيادة 67 حالة، في حين انخفض عدد حالات الإساءة من قبل أرباب العمل بمقدار 9 حالات إلى 392 حالة. .

وزاد العدد الإجمالي للضحايا بمقدار 299 ضحية ليصل إلى 3462 حالة.

من بين الحالات التي تورط فيها أفراد الأسرة والعاملين في مرافق الرعاية، كانت الإساءة الجسدية، مثل الاعتداءات والقيود، هي الشكل الأكثر شيوعًا لسوء المعاملة، تليها الإساءة النفسية، مثل الاعتداءات اللفظية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)