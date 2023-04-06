اليابان.. تطوير حقيبة مدرسية للحماية من أمواج التسونامي

أخبار اليابان

سينداي - (جيجي برس) - طورت شركة في وسط اليابان حقيبة ظهر ”راندوسيرو“ لأطفال المرحلة الابتدائية تطفو في الماء، على أمل حماية الأطفال من الغرق في حالة حدوث تسونامي أو أمطار غزيرة.

ابتكرت حقيبة الظهر، التي تستخدم سترة نجاة، كدرس من الزلزال والتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان بشدة في مارس/ آذار 2011.

قال مسؤول في الشركة، ساكاي شوكاي، ومقرها هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا ”نأمل أن تكون (حقيبة الظهر) منتجًا للمساعدة على البقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ والتي يحملها الأطفال في جميع الأوقات“.

يمكن استخدام حقيبة الظهر ”Ukuran“، التي تم طرحها في الأسواق في 1 مارس/ آذار، كسترة نجاة عن طريق قلب الغطاء الأمامي للحقيبة فوق رأس الطفل لتغطية الصدر ثم تثبيت سترة النجاة بحزام حول الصدر.

تأتي حقيبة الظهر أيضًا مع صافرة لطلب المساعدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)