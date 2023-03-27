تسليط الضوء على بدائل البيض في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - بينما تكافح اليابان مع نقص بيض الدجاج وارتفاع أسعاره، تزداد شعبية العديد من البدائل.

تم تطوير بدائل البيض في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وليس للتعويض عن نقص الإمدادات، ولكن مبيعاتها ازدهرت وسط ما يسمى بصدمة البيض، مثل العديد من مشغلي المطاعم تعليق قوائم استخدام البيض.

تبيع شركة Nissui منذ الخريف الماضي منتجًا يشبه ”تاماغوياكي“ أو عجة يابانية. وهو مصنوع من ألاسكا بولوك المفروم ومكونات أخرى بدلاً من البيض.

قال مسؤول بشركة صناعة المأكولات البحرية إنه ”نجح في تكوين قوام رقيق مشابه لتاماغوياكي“ من خلال ابتكار مزيج خاص من المكونات.

يُباع المنتج بحوالي 150 يناً مقابل حزمة من أربعة أكياس في محلات السوبر ماركت في طوكيو وحولها. السعر قريب من متوسط منتجات معجون السمك، ولكنه أرخص من منتجات استخدام البيض من شركات أخرى. قال مسؤول في سوبر ماركت في طوكيو: ”عندما نضعها على الرف فإنها تنفد على الفور“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)