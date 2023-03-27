مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف المشردين في اليابان

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) - تتزايد مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُظهر الأشخاص المشردين الذين يتعرضون للمضايقات في اليابان، مما يدفع مؤيدي هؤلاء الأشخاص الذين يكافحون إلى القلق بشأن احتمال وقوع حوادث خطيرة، مثل الاعتداءات.

تظهر بعض المنشورات أن الأشخاص المشردين يتم تصويرهم دون إذن ومضايقتهم. يقول المؤيدون إنهم يسخرون من الأشخاص المستضعفين.

أرسلت الشرطة في محافظة آيتشي، وسط اليابان، أوراق شخصين، من بينهم فتاة تقل أعمارهم عن 20 عامًا، في فبراير/ شباط للاشتباه في اقتحام مبنى، بعد انتشار مقطع فيديو التقطته على ما يبدو على وسائل التواصل الاجتماعي. يُظهر الفيديو امرأة بلا مأوى تتعرض للمضايقة في متجر صغير في ناغويا، عاصمة أيتشي. تم إخبار المرأة أن أي شيء تريده سيتم شراؤه لها في المتجر، لكن انتهى بها الأمر بتركها بمفردها بجانب ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية مع سلة تسوق بها سلع، ويبدو عليها الارتباك.

ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتعرض لانتقادات مفادها أن المزحة كانت تنمر. وفقًا للمحققين، اعترف الاثنان بأفعالهما وقالا إنهما يريدان نشر منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، معتقدين أنها ستزيد أعداد المتابعين.

ليس من النادر أن يُطلب من المشردين الظهور في مقاطع الفيديو. ظهر رجل يبلغ من العمر 60 عامًا من ناغويا في سبعة مقاطع فيديو بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد أن اقترب منه العديد من الشباب. في إحدى الحالات، قيل له إنه سيحصل على المال إذا كان يرتدي زي امرأة ويتجول في المدينة لحضور عيد الهالوين، وأُجبر على ارتداء ملابس كاشفة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)