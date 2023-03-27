المحافظون في الحزب الليبرالي الديمقراطي يتعاملون مع مشروع قانون ”الهوية الجنسية“

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طوكيو- (جيجي برس) - بينما يناقش البرلمان الياباني مشروع قانون لتعزيز فهم المثليين، يعترض المحافظون في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على بند يذكر ”الهوية الجنسية“.

يُنظر إلى المعارضة ضد إشارة مشروع القانون إلى الهوية الجنسية على أنها تمثل عقبة جديدة أمام تمرير التشريع، خاصة وأن الجناح المحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي يعارض بالفعل جزءًا من مشروع القانون الذي يدين التمييز ضد المثليين.

يجادل المحافظون بأن إعطاء الأفراد الحق في تقرير نوع الجنس الذي يحددونه سيؤدي إلى الارتباك الاجتماعي.

في اجتماع لأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي المنتمين إلى فصيل بقيادة الأمين العام السابق للحزب توشيهيرو نيكاي في أواخر فبراير/ شباط، قال وزير الخارجية السابق هيروفومي ناكاسوني ”وقعت حادثة في ملعب للجولف دخل فيها رجل إلى دورة مياه النساء، مدعيا أنه امرأة “.

وبينما أشار ناكاسوني إلى أنه ”يجب احترام الهوية الجنسية“، إلا أنه قال إنه لم يتم إجراء أي نقاش حول هذه المسألة. وقال مشرع آخر من الحزب الليبرالي الديمقراطي إن المناقشات ”يجب أن تتم بعناية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)