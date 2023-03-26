اليابان ترفع سن التقاعد إلى 61 عاماً اعتباراً من أبريل المقبل لمواجهة نقص العمالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سيتم رفع سن التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الوطنيين والمحليين في اليابان إلى 61 في بداية أبريل/ نيسان من 60 حاليًا كجزء من الإجراءات لمعالجة نقص العمالة التي تعكس جزئيًا انخفاض عدد السكان في البلاد.

سيتم بعد ذلك رفع سن التقاعد بمقدار عام واحد كل عامين حتى يصل إلى 65 في السنة المالية 2031.

يتم إيلاء الاهتمام لما إذا كانت شركات القطاع الخاص ستتخذ خطوات مماثلة.

مع رفع سن التقاعد العام إلى 65 عامًا، لن يحصل المتقاعدون في سن الستين على فترة لا دخل لهم. يتم استخدام نظام إعادة التوظيف حاليًا للتعامل مع الوضع.

من خلال الزيادات في سن التقاعد، تريد الحكومة اليابانية من كبار الموظفين دعم الموظفين الشباب باستخدام خبراتهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)